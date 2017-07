| Общество | 17:36 | 17.07.2017 На Днепропетровщине разоблачили «конвертационный центр» с ежедневным оборотом в 3,5 млн грн Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции выяснили, что деньги, которые были получены в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий «конвертационного центра». Якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги. На самом деле соглашения носили бестоварный характер. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. В данных случаях работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время как согласно заключенных договоров с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше. Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и Главного следственного управления Нацполиции провели санкционированные обыски по местам проживания участников преступной деятельности, а также в автомобилях и офисных помещениях. В одном из автомобилей полицейские изъяли 2 млн грн, а общая сумма полученных средств составляет 9,4 млн грн. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

