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| Общество | 09:12 | 20.07.2017
Конфирматы - стяжка из одного элемента

При сборке мебели или каркасных столярных изделий в местах соединений используют металлическую фурнитуру. Поэтому роль металлического крепежа не стоит недооценивать. Ведь от скрепляющих, стягивающих его способностей зависит насколько прочно и надежно будет служить собранное изделие.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе компании.

В мебельном производстве для этих целей применялись различные подходы, но в последние два десятилетия наиболее популярными стали конфирматы.

   Простота в установке

Для установки конфирмата, как и при монтаже эксцентричной стяжки, нужно просверлить отверстия. Но во втором случае очень важна абсолютная точность сверления, что требует использования сверлильногостанка. С конфирматомже точность и аккуратность тоже необходима, но не так критично, поэтому монтаж упрощается, а затраты времени на него сокращаются.

После просверливания отверстий под винтовую (с резьбой) и под нерезьбовую части и зенкования под шляпку,крепежустанавливается путем ввинчивания. Для сверления применяют соответственно:

• сверла D 4,5–5 мм— под резьбу;
• сверла D 7 мм—под гладкую часть шурупа; или
• ступенчатую фрезу (надевается на сверло) для всех трех операций одновременно.

   Усиление надежности

Более высокая надежность конфирмата основана на увеличении площади соприкосновения резьбы с массивом плиты из древесины, ДСП или МДФ. Более глубокому ввинчиванию резьбы в полотно способствуют ее нижние витки, имеющие коническую форму. Вместе с тем, массивный тупой конец конфирмата не обломается в случае какого-либо бокового усилия или удара по изделию.

Способствуют надежности данного вида крепежа и материалы, из которых он сделан. Для изготовления конфирматов используют высококачественную углеродистую сталь с никелевым, цинковым или латунным покрытием. Сталь обеспечивает прочность изделия и пластичность. Благодаря чему при неправильной установке конфирмат не обломится, а легко может быть удален из отверстия.

   Конфирматы на любой вкус

Эти мебельные винты удлиненной формы с головкой впотайподразделяют на два типа по форме шлица: крестообразной или шестигранной.

Разнятся они также по своим размерам (в мм):

• 5 х 40;
• 5 х 50;
• 6,3 х 40;
• 6,3 х 50;
• 7 х 40;
• 7 х 50;
• 7 х 60;
• 7 х 70.

Подробнее о разновидностях конфирматоввы можете узнать на страницах сайта dp.viyar.ua или непосредственно в магазине в Днепре,где конфирматы представлены в ассортименте и с дополнительной полезной информацией.


 
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