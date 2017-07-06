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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:45 | 18.07.2017
Вице-президент Еврокомиссии посетил Аллею памяти в Днепре (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Международная делегация во главе с вице-президентом Европейской комиссии, Комиссаром Европейского союза (ЕС) по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом посетила Аллею памяти в Днепре, рассказал советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин.

"В Днепре наши европейские партнеры прежде всего посетили Музей АТО и Аллею памяти, это говорит об их заинтересованности в объективной информации о событиях на Донбассе", - сказал советник главы ДнепрОГА Виталий Литвин

В Днепропетровскую область делегация прибыла сразу после посещения зоны боевых действий и города Мариуполь.

Сейчас для представителей ЕС важно тщательно ознакомиться с ситуацией в зоне АТО и самостоятельно посетить объекты, которые непосредственно финансируются Европейским Союзом

«Сегодняшний визит дал хорошую возможность ознакомиться с ситуацией на месте, посетить профинансированные нами объекты и убедиться, что Европейский Союз должен продолжить поддержку Украины не только в экономической, но и в сфере безопасности», - сказал Валдис Домбровскис

Вице-перзидент Еврокомиссии отметил важность ведения диалогов не только с правительством Украины, но и с органами местной власти для выявления реальных проблем и потребностей прифронтовых регионов


Экскурсию для вице-президента Европейской комиссии и международной делегации проводил советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин

Виталий Литвин: "Сегодня команда Валентина Резниченко и волонтеры прилагают все усилия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к трагическим событиям в Украине"

Открытие Аллеи памяти состоялось 12 мая 2017 года.

 
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