| Общество | 11:56 | 18.07.2017 Около 60 семей АТОшников в этом году получат квартиры на Днепропетровщине - Валентин Резниченко В этом году 58 семей бойцов АТО станут владельцами жилья в Днепропетровской области. В конце 2016-го из госбюджета выделили средства на 42 квартиры, недавно профинансировали еще 16, сообщил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко. Передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.



"В этом году государство выделило дополнительные 12,8 миллионов гривен на жилье для АТОшников и их семей. Поэтому вместо запланированных 42 квартир в этом году приобретем 58. Это и есть социальные инициативы Президента Украины Петра Порошенко в действии", - отметил Валентин Резниченко.



Компенсацию на приобретение квартир получают те, кто потерял на войне близкого человека, или получил тяжелые ранения и имеет статус инвалида I или II группы. Сумму, которую выделяют семье, определяют индивидуально по специальной формуле Кабмина. Квартиру люди выбирают сами, а государство оплачивает покупку.



Всего на приобретение 58 квартир Днепропетровщине из госбюджета выделили почти 43 миллиона гривен.

