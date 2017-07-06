Более 2 тыс. военнообязанных Днепропетровской области призовут на сборы

Заместитель военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата подполковник Сергей Полуцыган заявил, что более 2 тыс. военнообязанных Днепропетровской области в течение ближайших двух месяцев призовут на сборы.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Десятидневные сборы будут проводиться с целью улучшения знаний и навычек военнообязанных – граждан, которые подлежат призову по мобилизации. Это делается для того, чтобы повысить уровень подготовки резервистов. От Днепропетровской области участие в сборах примут более 2 тыс. военнообязанных. Они будут задействованы в 8 широкомасштабных мероприятиях по всей Украине. Это обязательные сборы», - сказал он.

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