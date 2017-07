| Общество | 13:00 | 18.07.2017 На сайте ДнепрОГА будут данные об учреждениях, которые нуждаются в термомодернизации - Валентин Резниченко Уже вскоре на сайте ДнепрОГА появится интерактивная карта областных бюджетных учреждений, требующих термомодернизации. Потенциальные инвесторы, готовые предложить им механизм энергосервисных проектов, смогут найти там всю необходимую информацию. Прежде всего, о социальных объектах городов и районов региона – детсадах, школах, больницах, рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Мы заинтересованы собрать как можно больше выгодных предложений от бизнеса, который хочет работать по ЭСКО-проектам в нашей области. Понимаем, что и потенциальным инвесторам нужно больше информации об учреждения области, прежде всего, социальных. Информация на сайте должна способствовать именно прозрачному и полноценному внедрению ЭСКО-проектов в регионе. Скажем так: лучшему знакомству всех заинтересованных сторон», - сказал Валентин Резниченко.



Глава агентства Госэнергоэффективности Сергей Савчук на недавнем семинаре в ДнепрОГА выразил надежду, что в ближайшее время перечень всех возможных участников ЭСКО-проектов передадут для публикации также на их сайте. Сейчас там можно увидеть 35 бюджетных учреждений Днепропетровщины, хотя реально их около нескольких тысяч. Сергей Савчук заявил, что в 2017 году планируется увеличение количества запущенных энергосервисных контрактов в бюджетных учреждениях.



На семинаре «ЭСКО и энергоменеджмент» проинформировали о преимуществах присоединения к энергосервисным программам местные власти, руководителей бюджетных учреждений, а также малый и средний бизнес. Участие в семинаре приняли и представители четырех компаний, которые уже изъявили желание вложить деньги и заключить ЭСКО-контракты на Днепропетровщине.



Больше информации о ЭСКО-проектахздесь.

