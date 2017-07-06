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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:08 | 18.07.2017
Астрономы обнаружили экстремально крупное скопление галактик

В Индии астрономы заявили об открытии экстремально крупного скопления галактик, которое расположено в созвездии Рыбы в четырех миллиардах световых лет от Земли, передают «Подробности».

Сверхскопление галактик было обнаружено при проведении спектроскопического обзора Sloan Digital Sky Survey (Слоуновский цифровой обзор неба).

Оно получило название Saraswati. Эта структура является одной из крупнейших во Вселенной. Ее протяженность составляет около 600 миллионов световых лет. По предварительным расчетам, масса может достигать 20 квадриллионов солнечных масс. Суперкластер расположен в созвездии Рыбы и содержит около 400 галактик.

«Мы были удивлены, обнаружив похожее на гигантскую стену сверхскопление галактик. Ранее было известно лишь о нескольких столь крупных структурах, например, о сверхскоплении Шепли и Великой стене Слоуна. Но они расположены в ближней Вселенной, а Сарасвати значительно удалено от нас»,- рассказал ведущий автор исследования Джойдип Багчи.

Ученые считают, что открытие поможет в изучении таинственных процессов формирования экстремально массивных структур.
 
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Теги: общество

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