| Общество | 14:34 | 18.07.2017 Сан-Марино первой в мире перейдет на 5G Республика Сан-Марино в Южной Европе первой в мире развернет сети 5G на территории всей страны. Как ожидается, страна перейдет на сети нового поколения к концу 2018 года, Сан-Марино со всех сторон окружено территорией Италии. Местный оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) намерен использовать страну в качестве площадки для испытаний новой технологии, пишет Il Sole 24 Ore. По словам техдиректора TIM Джованни Фериго, Европа сыграла главную роль в развитии технологии 2G, но затем уступила азиатским странам в случае 3G и США с 4G. «Вместе с 5G мы намереваемся вернуть Европе лидерство в создании стандартов», – сказал он. Отметим, мобильные операторы тестируют технологии 5G по всему миру, наибольшую активность демонстрируют компании в Южной Корее, Китае и США. По оценкам Еврокомиссии, экономические преимущества от перехода на новое поколение сетей составят €113 млрд к 2025 году. Создание инфраструктуры для них в Европе потребует вложений в размере €56 млрд евро и обеспечит около 2,3 млн новых рабочих мест. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: интернет ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7