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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:34 | 18.07.2017
Сан-Марино первой в мире перейдет на 5G

Республика Сан-Марино в Южной Европе первой в мире развернет сети 5G на территории всей страны. Как ожидается, страна перейдет на сети нового поколения к концу 2018 года,  

Сан-Марино со всех сторон окружено территорией Италии. Местный оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) намерен использовать страну в качестве площадки для испытаний новой технологии, пишет Il Sole 24 Ore.

По словам техдиректора TIM Джованни Фериго, Европа сыграла главную роль в развитии технологии 2G, но затем уступила азиатским странам в случае 3G и США с 4G.

«Вместе с 5G мы намереваемся вернуть Европе лидерство в создании стандартов», – сказал он.

Отметим, мобильные операторы тестируют технологии 5G по всему миру, наибольшую активность демонстрируют компании в Южной Корее, Китае и США.

По оценкам Еврокомиссии, экономические преимущества от перехода на новое поколение сетей составят €113 млрд к 2025 году. Создание инфраструктуры для них в Европе потребует вложений в размере €56 млрд евро и обеспечит около 2,3 млн новых рабочих мест.

 
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Теги: интернет

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