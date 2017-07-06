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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:49 | 18.07.2017
На Днепропетровщине объединились уже 52 громады – Валентин Резниченко

В Днепропетровской областисо старта децентрализациисозданоуже 52 громады –они объединили почти 400 тысяч сельских жителей региона. На данный момент объединение громад продолжается. В целом в регионепланируют создать около 90 объединений, сообщил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс- службе Днепропетровской ОГА.

«Децентрализация – путь кэффективномуразвитию края. Благодаря объединению территориальных громад на Днепропетровщинетолько за последний год реализовали около 300 проектов: строительство и реконструкция детсадов, школ, дорог, сельских клубов, развитиесовременныхэлектронных сервисовимногое другое. Громадыполучили финансовуюнезависимость, а вместе с ней –возможностьвосстанавливатьинфраструктуру, решать своинаболевшие проблемы, в первую очередь,по социальной защите», - отметил Валентин Резниченко.

Днепропетровская область на сегодняшний деньлидер Украиныпоколичеству громад. Только за месяц в регионеобразовалисьтри новые громады, которыеобъединили восемьсельскихсоветов. ЭтоЛошкаривская, Червоногригоровская и Иларионовскаяобъединенные громады.
 
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Теги: Днепропетровщина

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