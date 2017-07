| Общество | 15:49 | 18.07.2017 На Днепропетровщине объединились уже 52 громады – Валентин Резниченко В Днепропетровской областисо старта децентрализациисозданоуже 52 громады –они объединили почти 400 тысяч сельских жителей региона. На данный момент объединение громад продолжается. В целом в регионепланируют создать около 90 объединений, сообщил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс- службе Днепропетровской ОГА. «Децентрализация – путь кэффективномуразвитию края. Благодаря объединению территориальных громад на Днепропетровщинетолько за последний год реализовали около 300 проектов: строительство и реконструкция детсадов, школ, дорог, сельских клубов, развитиесовременныхэлектронных сервисовимногое другое. Громадыполучили финансовуюнезависимость, а вместе с ней –возможностьвосстанавливатьинфраструктуру, решать своинаболевшие проблемы, в первую очередь,по социальной защите», - отметил Валентин Резниченко. Днепропетровская область на сегодняшний деньлидер Украиныпоколичеству громад. Только за месяц в регионеобразовалисьтри новые громады, которыеобъединили восемьсельскихсоветов. ЭтоЛошкаривская, Червоногригоровская и Иларионовскаяобъединенные громады.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7