| Общество | 16:01 | 18.07.2017 Ученые рассказали, чем полезны кроссворды Ученые заявили о том, что чем чаще люди решают кроссворды или другие «словесные головоломки», тем медленнее у них проходит снижение функций мозга в старости, передает «Зеркало недели». Онлайн-исследование, проведенное учеными, охватило более 17 тыс. здоровых людей в возрасте от 50 лет. Кроме вопросов о частоте решения кроссвордов, судоку и других подобных головоломок ученые использовали тестовую онлайн-систему CogTrack для оценки ключевых показателей когнитивной деятельности – внимания, памяти, мышления. Добровольцев авторы нашли среди участников долговременного онлайн-исследования PROTECT, в рамках которого ученые следят за жизнью и состоянием более чем 22 тыс. жителей Великобритании возрастом от 50 до 96 лет. При поддержке Ассоциации Альцгеймера проект продолжается уже больше 10 лет, и участники его ежегодно проходят тестирование, позволяющее ученым оценить динамику их состояния, в том числе и развитие деменции. По словам ученых, частота решения словесных головоломок и скорость выполнения девяти ключевых когнитивных тестов демонстрируют четкую положительную корреляцию. У тех добровольцев, кто предпочитает такие виды отдыха, показатели в целом лучше, и чем более они увлекаются кроссвордами, тем это заметнее. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7