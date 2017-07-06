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| Общество | 16:01 | 18.07.2017
Ученые рассказали, чем полезны кроссворды

Ученые заявили о том, что чем чаще люди решают кроссворды или другие «словесные головоломки», тем медленнее у них проходит снижение функций мозга в старости, передает «Зеркало недели».

Онлайн-исследование, проведенное учеными, охватило более 17 тыс. здоровых людей в возрасте от 50 лет.

Кроме вопросов о частоте решения кроссвордов, судоку и других подобных головоломок ученые использовали тестовую онлайн-систему CogTrack для оценки ключевых показателей когнитивной деятельности – внимания, памяти, мышления.

Добровольцев авторы нашли среди участников долговременного онлайн-исследования PROTECT, в рамках которого ученые следят за жизнью и состоянием более чем 22 тыс. жителей Великобритании возрастом от 50 до 96 лет.

При поддержке Ассоциации Альцгеймера проект продолжается уже больше 10 лет, и участники его ежегодно проходят тестирование, позволяющее ученым оценить динамику их состояния, в том числе и развитие деменции. По словам ученых, частота решения словесных головоломок и скорость выполнения девяти ключевых когнитивных тестов демонстрируют четкую положительную корреляцию. У тех добровольцев, кто предпочитает такие виды отдыха, показатели в целом лучше, и чем более они увлекаются кроссвордами, тем это заметнее.

 
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Теги: здоровье

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