| Общество | 16:20 | 18.07.2017 Арбузы и дыни: как выбирать, чтоб не отравиться? (ПОЛЕЗНО) Реально сезон арбузов и дынь начнется только через месяц, но они уже появились в продаже. Каждый год украинцы задумываются, насколько безопасны эти плоды, ведь о злоупотреблении при их выращивании химикатами слышали все. Где покупать бахчевые культуры, как правильно их выбирать с минимальным риском отравиться? Советы дали в Областном центре здоровья. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Лучше всего покупать и ягоды, и фрукты, и овощи в сезон. Ведь, чтобы арбузы и дыни раньше дозревали, их «подкармливают» препаратами для усиленного роста и наращивания массы. Как следствие – возможное повышенное содержание в них нитратов», - предостерег главный врач Областного центра здоровья Юрий Корягин. Специалисты напоминают, не стоит также покупать арбузы и дыни на стихийных рынках, вдоль дорог, где они впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. При выборе требуйте предъявить сертификат качества и тщательно осматривайте фрукты – на их корке не должно быть трещин и вмятин. Перед употреблением бахчевые надо вымыть под проточной водой. Разрезанные арбуз или дыню следует хранить в холодильнике не более суток. Употребление некачественных арбузов и дынь может вызвать отравление, предостерегают медики. Первые признаки проявляются уже через 3-6 часов после употребления в виде тошноты, головной боли, слабости. Нитраты особенно поражают сердечно-сосудистую и нервную системы. При появлении симптомов отравления следует безотлагательно предоставить пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвать врача.

