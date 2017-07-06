Спасателям пока полностью не удалось ликвидировать пожар на полигоне в Гвардейском (ВИДЕО)

И.о. заместителя начальника ГУ ГСЧС Днепропетровской области реагирования на ЧС Руслан Мураль заявил, что по состоянию на 16.00 осталось ликвидировать один источник возгорания площадью 1,5 га.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ведомтсва.

«В 10 ч. 45 мин. 17 июля вблизи пгт Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области, на территории военного полигона Министерства обороны Украины в результате проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 25 га.

По состоянию на 15 час. стрельбы приостановлено.

К ликвидации пожара привлечены 302 человека и 24 ед. техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и 15 ед. техники.

В 20:40 пожар на военном полигоне локализован.

По состоянию на 11:00, 18 июля, пожарные работают над окончательной ликвидацией 3 очагов возгорания, площадью 5 га. Осуществляется обход территории общей группой спасателей, военных и работников лесхоза для контроля над пожаром и работ по окончательной ликвидации тления. Сейчас общая площадь пожара составила 30 га.

На 16:00, 18 июля, осталось ликвидировать один очаг пожара площадью около 1,5 га. Спасатели заливают и перекапывают отдельные очаги тления.

На месте происшествия продолжает работать оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области во главе с руководством Главного управления», - сказал он.