| Общество | 17:09 | 18.07.2017 Лукашенко посетит Украину уже на этой неделе Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину на этой неделе, передает «УНИАН». «Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну», - сказал он. Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между президентами государств. Сообщается, что Украина и Беларусь 21 июля проведут экономический форум, на котором заинтересованные стороны обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество между странами. Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Беларуси.

