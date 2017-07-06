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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:09 | 18.07.2017
Лукашенко посетит Украину уже на этой неделе

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину на этой неделе, передает «УНИАН».

«Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну», - сказал он.

Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между президентами государств.

Сообщается, что Украина и Беларусь 21 июля проведут экономический форум, на котором заинтересованные стороны обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество между странами. Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Беларуси.
 
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Теги: Украина

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