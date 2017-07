| Общество | 17:33 | 18.07.2017 Врачи области за полгода зафиксировали 66 случаев болезни Лайма С начала года медики Днепропетровщины зафиксировали 66 случаев болезни Лайма, которую переносят клещи. Как уберечься и что делать в случае укуса насекомого. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «За полгода на Днепропетровщине врачи зафиксировали 66 случаев болезни Лайма – всех пациентов вылечили. Однако реально укусов клещей значительно больше и около половины насекомых могут переносить инфекцию», - рассказали в департаменте. В случае обнаружения на теле клеща врачи советуют не пытаться достать его самостоятельно, а обратиться к травматологу. После этого насекомое нужно доставить вглавное управление госпродпотребслужбы в области(бывшую областную санитарно-эпидемиологическую станцию) на ул.Философскую, 39-А, где проведут анализ на наличие инфекции. «Через одну-две недели после укуса, человеку нужно сдать анализ крови. Это даст возможность предупредить болезнь Лайма и другие заболевания, как могут протекать бессимптомно», - рассказали в городской инфекционной больнице им.Попковой. Чтобы предотвратить попадание клеща на кожу, специалисты советуют одевать на природу плотную одежду, прикрывающую ноги, руки и шею. Кроме этого, необходимо использовать спреи для отпугивания насекомых. Болезнь Лайма (или боррелиоз) - инфекционная болезнь, которую передают клещи. Она вызывает поражение кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и сердца.

