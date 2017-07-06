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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:10 | 18.07.2017
В Украину идет жара до +37

В среду, 19 июля, дожди с грозами возможны только в отдельных западных областях, на остальной территории Украины осадков не предвидится.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Температура воздуха на западе составит днем около +24…+26 градусов, на Закарпатье +28…+30 градусов, ночью +13…+15 градусов.

В центральных областях +25…+27 градусов днем и +13…+15 градусов ночью.

На севере страны +23…+25 градусов днем и +12…+14 градусов ночью.

В восточных областях днем +25…+27 градусов, ночью +14…+16 градусов.

На юге +28…+30 градусов днем и +16…+18 градусов ночью. В Крыму днем +27…+29 градусов, ночью +17…+19 градусов.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается сухая погода. Дневная температура воздуха составит +24…+26, ночью +15…+17 градусов.
 
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Теги: Украина, погода, Днепропетровщина, погода

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