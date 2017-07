| Общество | 18:10 | 18.07.2017 В Украину идет жара до +37 В среду, 19 июля, дожди с грозами возможны только в отдельных западных областях, на остальной территории Украины осадков не предвидится. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. Температура воздуха на западе составит днем около +24…+26 градусов, на Закарпатье +28…+30 градусов, ночью +13…+15 градусов. В центральных областях +25…+27 градусов днем и +13…+15 градусов ночью. На севере страны +23…+25 градусов днем и +12…+14 градусов ночью. В восточных областях днем +25…+27 градусов, ночью +14…+16 градусов. На юге +28…+30 градусов днем и +16…+18 градусов ночью. В Крыму днем +27…+29 градусов, ночью +17…+19 градусов. В Киеве и Киевской области завтра ожидается сухая погода. Дневная температура воздуха составит +24…+26, ночью +15…+17 градусов.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ погода, Днепропетровщина, погода Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7