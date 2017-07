| Общество | 19:04 | 18.07.2017 В США пес спас тонущего олененка (ВИДЕО) В городе Порт Джефферсон, штат Нью-Йорк, местный житель Марк Фэйли заснял, как его золотистый ретривер по кличке Шторм спас тонущего олененка, передают «Подробности». Американец рассказал, что если бы пес внезапно не прыгнул в воду, он бы не увидел, что дикому животному нужна помощь. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как собака по личке Шторм вытаскивает олененка на берег, а затем лапами пытается заставить его двигаться. По словам Фэйли, который тут же вызвал спасателей, вскоре олененок очнулся и вновь ринулся в воду. Сотрудникам экстренной службы удалось поймать малыша. Сейчас он находится в приюте и восстанавливает силы.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7