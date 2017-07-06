В США пес спас тонущего олененка (ВИДЕО)

В городе Порт Джефферсон, штат Нью-Йорк, местный житель Марк Фэйли заснял, как его золотистый ретривер по кличке Шторм спас тонущего олененка, передают «Подробности».
Американец рассказал, что если бы пес внезапно не прыгнул в воду, он бы не увидел, что дикому животному нужна помощь.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как собака по личке Шторм вытаскивает олененка на берег, а затем лапами пытается заставить его двигаться.
По словам Фэйли, который тут же вызвал спасателей, вскоре олененок очнулся и вновь ринулся в воду. Сотрудникам экстренной службы удалось поймать малыша. Сейчас он находится в приюте и восстанавливает силы.
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