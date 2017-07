| Общество | 08:35 | 19.07.2017 В Днепре врачи Мечникова прооперируют бойца, раненого под Иловайском В Днепре врачи ДОКБ им. Мечникова планируют прооперировать бойца, который был ранен под Иловайском, в результате ранения бывший боец Василий Стуженко потерял руку и ногу. Об этом сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова на своей странице в Facebook. «Мы ценим погибших героев, а живым всегда не хватает места. Стуженко Василий, 36 лет. На День независимости 2014 года получил множественные осколочные ранения. Травматическая ампутация правой ноги и руки. Большая дыра в черепе, тяжелейшее ранение мозга. Невероятное выздоровление, тяжелейшие операции. Инвалид 1-й группы. Закрыть череп титановой пластиной – выступили с инициативой нейрохирурги Мечникова. Собрали средства. Планируем операцию. Впереди необходимы протезы на ногу и руку. Он, наверняка, ждет Вашей помощи»,- написал Рыженко.

