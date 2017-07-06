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| Общество | 08:35 | 19.07.2017
В Днепре врачи Мечникова прооперируют бойца, раненого под Иловайском

В Днепре врачи ДОКБ им. Мечникова планируют прооперировать бойца, который был ранен под Иловайском, в результате ранения бывший боец Василий Стуженко потерял руку и ногу.

Об этом сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова на своей странице в Facebook.

«Мы ценим погибших героев, а живым всегда не хватает места.

Стуженко Василий, 36 лет.

На День независимости 2014 года получил множественные осколочные ранения.

Травматическая ампутация правой ноги и руки.

Большая дыра в черепе, тяжелейшее ранение мозга.

Невероятное выздоровление, тяжелейшие операции.

Инвалид 1-й группы.

Закрыть череп титановой пластиной – выступили с инициативой нейрохирурги Мечникова.

Собрали средства. Планируем операцию.

Впереди необходимы протезы на ногу и руку.

Он, наверняка, ждет Вашей помощи»,- написал Рыженко.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина, Днепр

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