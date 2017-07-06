В Днепре врачи Мечникова прооперируют бойца, раненого под Иловайском

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В Днепре врачи ДОКБ им. Мечникова планируют прооперировать бойца, который был ранен под Иловайском, в результате ранения бывший боец Василий Стуженко потерял руку и ногу.
Об этом сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова на своей странице в Facebook.
«Мы ценим погибших героев, а живым всегда не хватает места.
Стуженко Василий, 36 лет.
На День независимости 2014 года получил множественные осколочные ранения.
Травматическая ампутация правой ноги и руки.
Большая дыра в черепе, тяжелейшее ранение мозга.
Невероятное выздоровление, тяжелейшие операции.
Инвалид 1-й группы.
Закрыть череп титановой пластиной – выступили с инициативой нейрохирурги Мечникова.
Собрали средства. Планируем операцию.
Впереди необходимы протезы на ногу и руку.
Он, наверняка, ждет Вашей помощи»,- написал Рыженко.