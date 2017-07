| Общество | 09:05 | 19.07.2017 В Британии украинские летчики получили приз за лучший пилотаж на авиашоу (ФОТО) Украинские военные летчики получили приз за лучший пилотаж на международном авиационном показе «The Royal International Air Tattoo-2017». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства обороны. «Военные летчики 831 бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Полтавской области, стали победителями в номинации «Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО» на международном авиационном показе «The Royal International Air Tattoo-2017», который проходил с 14 по 16 июля 2017 в Великобритании» - говорится в сообщении. Украина была представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 (на статическом и динамическом показах) и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных сил ВС Украины. В этом году украинские летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняли на малых и предельно малых высотах. В Минобороны отмечают, что украинские пилоты выполняли свою демонстрационную программу на серийных самолетах, а не на специально подготовленных и переоборудованных для авиапоказов.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7