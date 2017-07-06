Благополучное экологическое состояние окружающей среды на Павлоградском химзаводе подтверждается жизнедеятельностью многочисленных видов диких животных, - руководитель направления ПХЗ

Директор по кадрам и безопасности ГП «НПО «ПХЗ»- директор по программам утилизации МБР SS-24 Владимир Львов рассказал, что уже 16 год на территории Павлоградского химического завода существует заповедник, где обитают более 150 голов животных.

Об этом он рассказал в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По его словам, промышленный заповедник является единственным в Украине и одним из самых крупных промышленных заповедников на территории Европы, который расположен на промышленной зоне предприятия.

«На территории промышленного предприятия Павлоградского химического завода 15 апреля 2001 года был создан заповедник, площадь которого составляет 110 га. На территории заповедника обитают более 150 голов животных, среди которых: олени, муфлоны, лошади Пржевальского, дикие кабаны, косули, бизоны, горные козлы. Животные обитают в условиях дикой природы», - рассказал он.

Владимир Львов отметил, что основная цель промышленного заповедника - это изучение влияния последствий производственной деятельности промышленного предприятия на окружающую среду.

«Благополучное экологическое состояние окружающей среды на ПХЗ подтверждается жизнедеятельностью многочисленных видов животных, свободно проживающих на территории предприятия. Эти животные являются биоиндикатором состояния окружающей среды – его зоной экологического контроля», - отметил он.

Кроме этого, Владимир Львов добавил, что для школьников города и района регулярно проводятся ознакомительные экскурсии на завод, в частности на территорию заповедника.