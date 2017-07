| Общество | 09:29 | 19.07.2017 В Украине вступил в силу закон об отмене печатей на документах Сегодня, 19 июля,в Украине вступил в силу закон №1982-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, передает «РБК-Украина». Таким образом, для бизнеса отменяется обязательное использование печатей на документах. В частности, в Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органу государственной власти.

Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах. Закон об отмене печатей в Украине исключил из ряда нормативных актов упоминания об обязательном использовании печати. Теперь документы считаются достоверными при условии подписи уполномоченного на это лица. Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе. Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн). Напомним, что в марте 2017-го Верховная Рада Украины отменила требования об обязательном использовании печатей на документах. 14 апреля Президент Украины подписал закон, предусматривающий отмену требования об обязательном использовании печатей на документах.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7