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| Общество | 09:55 | 19.07.2017
ДТП на ПХЗ: по предварительной информации правоохранителей произошло в результате нарушения ПДД велосипедистом

Как сообщали павлогорадские СМИ, 18 июля на Павлогорадском химическом заводе произошло дорожно-транспортное происшествие в результате, которого погиб велосипедист. По предварительной информации Главного управления превентивной деятельности НП ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения велосипедистом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУ НП в Днепропетровской области.

«По предварительной информации 18 июля около 10:00 на территории Павлогорадского химического завода произошло ДТП. Гражданин (1981 года рождения) управляя велосипедом «Ардис» не дал преимущество в движении водителю (1967 года рождения) автомобиля Lexus 570, который двигался на встречу. В результате чего произошло ДТП, велосипедист погиб на месте происшествия. На сегодняшний день дело передано следственному отделу, ведутся оперативные работы. Итоги расследования установят причину ДТП и степень ответственности сторон», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Не смотря на то, каким будет решение следствия, Павлогорадский химический завод окажет материальную помощь семье погибшего.

«Мы признаем факт ДТП 18 июля на территории предприятия. На сегодняшний день проводятся следсвенно-оперативные действия. Национальная полиция даст оценку случившемуся дорожно-транспортному происшествию и установит виновных. Каким бы не было решение правоохранительных органов, мы представим материальную помощь семье погибшего», - сообщили в пресс-службе предприятия.

 
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Теги: ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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