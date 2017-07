| Общество | 10:24 | 19.07.2017 Трасса Павлоград-Донецк будет с качественным покрытием впервые за несколько десятилетий – Валентин Резниченко Вблизи села Николаевка Петропавловского района области – в разгаре капремонт автодороги международного значения Знаменка-Луганск-Изварино. Подрядчики уже выровняли треть пути, теперь укладывают слоями асфальтобетон. 30 километров трассы будут соответствовать европейским стандартам, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость ремонта как коммунальных дорог, так и автомагистралей государственного значения. Сейчас на Днепропетровщине обновляем пути, которые не видели качественного асфальта по несколько десятилетий. Делаем акцент исключительно на капитальном ремонте», – отметил Валентин Резниченко. Ремонтные работы на автодороге М-04 Знаменка-Луганск-Изварино начались в конце апреля. Дорожная техника работает на разных участках пути. «Уже начали укладывать верхний слой дорожного покрытия, оно надежное и качественное, – акцентировал и.о. начальника Службы автодорог Днепропетровской области Геннадий Немога. – Мы полностью обеспечены финансово, сейчас ожидаем дополнительные средства из госбюджета. При условии своевременного финансирования, все работы выполним в намеченный срок». Автодорога проходит через Кировоградскую, Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую области. На Днепропетровщине отремонтируют 30 км трассы. Автомобилисты вспоминают: с момента строительства она знала только текущие ремонты. «Дорога была в ужасном состоянии. Ежегодно на ней разве что латали дыры – но толку из этого не было никакого. Ее надо было ремонтировать давно и капитально. Сейчас дорога отличная, спасибо», – поблагодарил водитель Иван Костенко.

Во время ремонта движение транспорта не перекрывают: в обе стороны машины пропускают в реверсном режиме.

«Я живу здесь более 30 лет – такой ремонт на трассе вижу впервые, – не скрыл удивления водитель Юрий Усатый. – Хочется, чтобы такой качественной была вся дорога. Все, что делается для людей, – очень хорошо. Так и должно быть». В этом году на Днепропетровщине ремонтируют еще три дороги государственного значения – Днепр-Запорожье, Днепр-Кривой Рог и Днепр-Петриковка-Царичанка. Это первый этап, работы продолжатся и в следующем году. «Впервые за 20 лет трассы приобретут европейский вид. Это стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству Кабмина, Бюджетного комитета Верховной Рады, Укравтодора, Минтранса, Службы автодорог области и ДнепрОГА», – отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик. Кроме автомагистралей, в области капитально ремонтируют коммунальные дороги. За два года уже сделали более 300 автодорог, в планах до конца 2017 года – еще почти 160.

