Государство компенсирует людям 20% стоимости альтернативных котлов

Жители Днепропетровщины могут сэкономить деньги при покупке электрического или твердотопливного котла. Государственная программа льготного «теплого» кредитования позволяет людям существенно сберечь деньги при замене старых газовых котлов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Программа помогаетукраинцам сэкономитьв приобретенииэлектрических итвердотопливных котлов ипредусматриваетчастичную компенсацию их стоимости.При покупкетак называемого альтернативного котла государство компенсирует до 20%егоцены. Те, кто получают субсидию, могут рассчитыватьдажена 35% возмещения государствомстоимости котла. Однако сумма любойкомпенсации не превышает 12 тысяч гривен», - отметили в департаменте ЖКХистроительства ДнепрОГА.

Кредитование проходит в несколько этапов :покупатель выбирает котел, беретсчет-фактуру, предоставляет его банку и получает там согласие на кредитование. Далеечеловек выплачивает 10% первого взноса кредита, а банк насчитывает кредитныесредства на счет продавца. Послеэтогоостается получить товар і ждатьвозмещения на личныйсчет.Воспользоваться услугой кредитования можно в действующихбанках-партнерах – это Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк.

Консультацию покредитованию можнополучить по телефону бесплатной горячей линии: 0-800-210-611.

