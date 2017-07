| Общество | 11:28 | 19.07.2017 В Одессе отменили спектакль российской актрисы Ноны Гришаевой В Одессе отменили спектакль «Варшавская мелодия» российской актрисы Нонны Гришаевой из-за нарушения ею порядка пересечения государственной границы при посещении аннексированного Крыма, передает Lb.ua В спектакле Гришаева исполняет главную женскую роль, а также является продюсером постановки. В спектакле рассказывается о любви молодого москвича и юной полячки, его история начинается в послевоенной Москве в декабре 1946 года.

