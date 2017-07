| Общество | 11:33 | 19.07.2017 Заграничные гости отдают предпочтение Medical Dental Group Заграничные гости отдают предпочтение Medical Dental Group. «Потому что сервис мирового стандарта, англоязычные специалисты и конкурентные цены в сравнении с заграничными клиниками делают нас выгодно привлекательными для иностранного посетителя», - рассказали в клинике цифровой стоматологии Medical Dental Group. Леонардо Палаццо, успешный миланский шеф-повар, имеющий яркую историю путешествий по всему миру, рассказывает о своем личном опыте в сфере стоматологии до MD Group и после. «Меня зовут Леонардо, я из Милана, Италия. Работаю в гастроиндустрии, уже полгода живу в Нью-Йорке, я профессиональный шеф-повар. В Днепре я из-за проблем с зубами, впервые в вашу клинику пришел для лечения пародонта. Теперь же посещаю Дмитрия Кобыляка (заведующий хирургическим отделением – прим.), он превосходный профессионал, отличный доктор… Моя подруга порекомендовала Medical Dental Group как очень достойную клинику. Мне здесь спокойно. Клиника, в которой я обслуживался в Милане, тоже хорошая, но сейчас самая большая проблема заключается в том, что лечение там очень дорогое. По качеству не вижу отличий, все так же, как в Италии. Да, мне нравится Днепр, нравится клиника, нравятся врачи…». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

