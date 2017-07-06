Заммэра Днепра приехал на сессию на велосипеде

Заместитель городского головы Днепра Александр Санжара на сегодняшнюю сессию горсовета приехал на велосипеде. Об этом он сам рассказал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Как оказалось, именно на сессию на велосипеде ехать не так просто, хотя на работу так езжу почти каждый день - просто в сессионный день всё начинается гораздо раньше. Итак, уже 23 сессия, и впервые на велике.

Вообще проехал на двух колёсах более 1400 километров», - написал он.

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