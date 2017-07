| Общество | 12:39 | 19.07.2017 В Днепре создали благотворительный фонд для поддержки Днепровской городской флотилии юных моряков Директор благотворительного фонда «Музика вітрил» Юрий Сердюк сообщил, что для поддержки и развития Днепровской городской флотилии юных моряков был зарегистрирован благотворительный фонд «Музика вітрил». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Моя жизнь тесно связана с музыкой. В 90-х годах я был художественным руководителем областной филармонии, потом работал дирижером известнейших филармоний России и Украины. До 2014 года работал руководителем Крымской филармонии в Ялте, но после военной агрессии со стороны России принял для себя решение вернуться в родной город. После общения с экс-мэром Днепра Иваном Куличенко я начал работать в Днепровской городской флотилии юных моряков преподавателем эстрадно-симфонического оркестра флотилии. Столкнулся с тем, что у флотилии нет ничего, кроме помещения в центре города. И это притом, что на разных кружках здесь занимается более 1 тыс. юных днепрян. Во флотилии мы хотим воспитывать настоящих морских офицеров, которые являются цветом общества. Для этого обучение должно проводиться комплексно. Это и хореография, и музыка, и парусный спорт, и компьютерное образование и пр. Но в учреждении, где преподавателям приходится покупать материалы и ремонтировать инструменты за свой счет, это сделать невозможно. Поэтому было принято решение организовать и зарегистрировать благотворительный фонд «Музика вітрил», - сказал он. Основатель фонда Зинаида Бурьян Основной отметила, что основной целью деятельности Фонда является осуществление безвозмездных пожертвований в виде материальной, финансовой и другой помощи в целях развития детей в области водного, морского спорта, культуры, образования, музыки, хореографии, живописи и других видов деятельности. Основными задачами Фонда являются: воспитание у детей любви к Родине; воспитание детей в атмосфере уважения к старшим, заботы о младших; пропаганда развития физической культуры и спорта среди учащейся молодежи Днепропетровской области; пропаганда духовного развития среди учащейся молодежи Днепропетровской области; формирования активной позиции каждой личности, выработки умений и навыков сотрудничества в условиях первичных детских коллективов; создание организационных, нормативно-правовых, научно-методических, информационных, материально-технических условий для самореализации учащейся молодежи на социальную творчество, активную познавательную деятельность, духовное, интеллектуальное и физическое развитие; содействие индивидуальному становлению личности ребенка под влиянием ценностей музыкального, хореографического искусства в процессе собственной художественно-практической деятельности, взаимодействия с педагогом и детским коллективом; проведения работы с привлечением детей и подростков к систематическим занятиям спортом; занятия водными видами спорта; развитие музыкальных навыков; приобретение плавсредств, музыкальных инструментов и оборудования, учебников, пособий, периодических изданий, методической и художественной литературы, теле-, радио-, аудио-, видеоаппаратуры, компьютерной и копировальной техники, картриджей и других материалов, средств связи и другой оргтехники, канцелярских товаров, оплата услуг по модернизации технических средств обучения, обслуживанию и ремонту указанной техники; предоставления образовательных, просветительских, научных, культурных услуг», - сказала она. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

