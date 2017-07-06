В четырех районах Днепропетровщины появятся солнечные электростанции

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За 2017-2019 годы в Никопольском, Широковском, Криворожском и Софиевском районах Днепропетровской области построят солнечные электростанции. В Никополе работы уже в разгаре, рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.
«Днепропетровщина - мощный промышленный регион Украины. Мы потребляем каждый пятый киловатт электроэнергии и пятый кубометр газа. Поэтому именно в нашей области использование альтернативных источников энергии особенно актуально. Вместе с иностранными инвесторами строим солнечные электростанции и твердотопливные котельные», - рассказал Валентин Резниченко.
За последние пять лет регион уменьшил потребление газа на 34%, электроэнергии - на 9%.
«На Днепропетровщине работает более 100 твердотопливных котельных. Среди них - самая мощная в Украине, которая отапливает четыре больницы. Новые экологически безопасные технологии позволяют экономить средства», - добавил Валентин Резниченко.
За два года в Днепропетровской области перевели на твердотопливное оборудование почти 40 котельных.