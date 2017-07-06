В Днепре тестируют систему оплаты проезда в трамвае с помощью банковских карт

В трамвайном поезде маршрута № 1 дополнительно к QR-кодам установили оборудование мобильных банковских POS-терминалов. Так специалисты «ПриватБанка» и КП «Днепровский электротранспорт» тестируют и отрабатывают новый вид безналичной оплаты проезда в электротранспорте.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу горсовета.

В салоне вагона размещены три терминала - по одному у каждой входной двери. Сейчас они находятся в режиме технологического тестирования. После корректировки программного обеспечения запуска системы в эксплуатацию пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью банковских платежных карточек любых банков.

В то же время продолжается реализация пилотного проекта безналичных платежей в городском электротранспорте с помощью QR-кода. Все трамваи и троллейбусы оснащены специальными стикерами, и пассажиры проводят безналичные расчеты за проезд с помощью смартфонов через программно-технический комплекс самообслуживания «Приват 24».