| Общество | 15:04 | 19.07.2017 В Украине повысят цены на алкоголь и сигареты Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты, пиво и этиловый спирт, передают «Подробности». Соответствующий законопроект правительство одобрило в ходе своего заседания. Предлагается повысить акцизы на пиво - с 2,78 грн/литр до 3,09 грн/литр, на вина крепленые и вермуты с 8,02 до 8,92, игристые - с 11,65 до 12,95 грн/литр, сидр и другие напитки брожения - со 129,96 до 141,18 грн из расчета на 1 литр чистого спирта. Также предлагается повысить акциз на этиловый спирт со 126,96 до 141,18 грн из расчета за 1 литр чистого спирта; продукты с содержанием этилового спирта 8,5% и более - со 169,27 до 188,23 грн за 1 литр чистого спирта. Акциз на виноградные вина сохраняется без изменений (0,01 грн). Кроме того, для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 грн/кг, как и для сигар и сигарет. Специфическая ставка для сигарет, с фильтром и без, будет повышена с 445,56 грн до 495,46 грн за 1 000 штук, адвалорная ставка сохраняется на уровне 12%. Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога с табачных изделий для сигарет с фильтром и без будет повышено с 596,05 до 662,81 грн за 1 тыс. штук.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7