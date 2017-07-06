В Днепропетровской области горит лес

Сегодня, 19 июля, утром в военном лесхозе в районе пгт Гвардейское (Новомосковский район, Днепропетровская область) произошел пожар в военном лесхозе. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «Этот пожар никак не связан с тем, который произошел на военном полигоне Гвардейском 17 июля. Его ликвидировали сегодня, 19 июля, в 11.50. По какой причине произошло новое возгорание, пока неизвестно. На данный момент площадь пожара составляет 14,5 га – это трава и 0,5 га – лесная подстилка. На месте работают три подразделения спасателей – из Днепра, Синельниково и Каменского», - рассказали в пресс-службе. Обновлено: Пожар локализован в 12.15. Читайте также: В Днепре неизвестный «заминировал» ж/д вокзал: пассажиры эвакуированы