| Общество | 15:19 | 19.07.2017 В Днепре пройдет бесплатный тренинг для психологов, волонтеров, социальных и медицинских работников В Днепре 22 июля пройдет бесплатный семинар для психологов, медиков и волонтеров, которые помогают АТОшникам и семьям погибших на Донбассе. Как сообщила координатор Центра помощи участникам АТО Наталия Шулика, профессиональный психолог расскажет об организации помощи пострадавшим на войне и особенностях создания для них групп взаимопомощи и поддержки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Тренинг рассчитан, прежде всего, на людей, которые непосредственно работают с АТОшникам и членами семей погибших. Им будут рассказывать об основных принципах и методах работы с психологически травмированными войной людьми», - сказала Наталия Шулика. Получить теоретические знания и практические навыки психологической помощи можно будет по адресу: г. Днепр, ул. Севастопольская, 16, с 11:00 до 17:00. «Мы научим организовывать рабочие группы взаимопомощи. Их члены смогут работать без психолога и быть поддержкой друг другу», - рассказала психолог реабилитационного центра для бойцов АТО в Днепре Валентина Пронина. Все желающие могут зарегистрироваться на тренинг по телефонам (068) 9707108 и (063) 2820207.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7