В Днепре пройдет бесплатный тренинг для психологов, волонтеров, социальных и медицинских работников

В Днепре 22 июля пройдет бесплатный семинар для психологов, медиков и волонтеров, которые помогают АТОшникам и семьям погибших на Донбассе. Как сообщила координатор Центра помощи участникам АТО Наталия Шулика, профессиональный психолог расскажет об организации помощи пострадавшим на войне и особенностях создания для них групп взаимопомощи и поддержки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Тренинг рассчитан, прежде всего, на людей, которые непосредственно работают с АТОшникам и членами семей погибших. Им будут рассказывать об основных принципах и методах работы с психологически травмированными войной людьми», - сказала Наталия Шулика.

Получить теоретические знания и практические навыки психологической помощи можно будет по адресу: г. Днепр, ул. Севастопольская, 16, с 11:00 до 17:00.

«Мы научим организовывать рабочие группы взаимопомощи. Их члены смогут работать без психолога и быть поддержкой друг другу», - рассказала психолог реабилитационного центра для бойцов АТО в Днепре Валентина Пронина.

Все желающие могут зарегистрироваться на тренинг по телефонам (068) 9707108 и (063) 2820207.

