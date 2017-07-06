Аграрии Днепропетровщины собрали первый миллион тонн зерна

На Днепропетровщине скосили 344 тысячи гектаров ранних зерновых. Аграрии уже собрали миллион тонн нового урожая.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«В этом году ожидаем хороший урожай ранних зерновых - планируем собрать около 2,4 миллиона тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности области и сделать запас на год», - рассказали в управлении.



Более половины собранного зерна - пшеница.Средняя урожайность на уровне прошлого года - 33,1 ц / га.

На сегодня аграрии выполнили 45% запланированных работ по сбору ранних зерновых колосовых культур. При благоприятной погоде полностью завершить их планируют в начале августа.