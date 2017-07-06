Днепр является одним из самых продвинутых городов Украины по развитию франчайзинга, - эксперт

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», во вторник, 18 июля, в Днепре состоялась бизнес конференция на тему «Франчайзинг - как один из действенных инструментов развития МСБ». Мероприятие организовано Центром поддержке бизнеса в г. Днепр при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

Управляющий партнер компании FRANCHISING FULL CYCLE Александр Алексеенко рассказал, что Днепр является одним из самых продвинутых городов Украины по развитию франчайзинга.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

По его словам, основная цель мероприятия рассказать предпринимателям Днепра и области о таком инструменте тиражирования, развития бизнеса, как франчайзинг.

«Франчайзинг – это один из самых успешных инструментов по тиражированию бизнеса на сегодняшний день. Данное направление хорошо себя показало в Европе, и США, к сожалению, не так популярно в Украине, но мы над этим работаем.

Мероприятие носило не только информационный характер, но и практический. Поделились практическими наработками, рассказали, как правильно создавать и разрабатывать франшизу, чтобы она в дальнейшем была успешной и работала на создателя», - рассказал он.

Александр Алеексеенко отметил, что город Днепр является один из самых продвинутых в Украине в плане франчайзинга: лидирует Киев, потом Днепр, далее Харьков, Одесса и Львов.

В рамках конференции рассказали участникам, что франчайзинг – это эффективно, интересно и перспективно, его не стоит бояться, как и собственникам бизнеса, как и предпринимателям, и тем, которые планируют открыть свое дело.

