| Общество | 17:03 | 19.07.2017 Необходимо восстановить деятельность военных судов, - Сергей Полуцыган Заместитель военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата подполковник Сергей Полуцыган считает, что необходимо восстановить деятельность военных судов. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Если есть военная прокуратура, то почему нет военного суда? Встретил в интернет-пространстве статью о крайне насущней проблеме, которая касается каждого, кто надевает военную форму и переходит Рубикон мирной жизни. Война - другой это мир, и те, кто возвращается оттуда, воспринимают эту мирную «реальность» совсем иначе, и очень большой вопрос, чей взгляд более объективен и адекватен. А здесь к тебе со своими «нормами», условностями, мерилом. Я приведу некоторые мысли из статьи, с которыми полностью согласен, и понимаю, что так как сейчас не должно быть. Прошу прощения у автора за некоторые коррективы, сделал их в связи с большим размером статьи и несогласием с определенными утверждениями, без искажений идеи статьи. «Сегодня мы имеем ситуацию, когда те, кто на самом деле подрывает обороноспособность страны, часто остаются наказанными. В чем причина несостоятельности судов общей юрисдикции эффективно рассматривать дела в отношении военных? Причин, на самом деле, есть несколько.

1. Главная причина - в самих судьях. Подавляющее большинство из них никогда не имели никакого отношения к армии и никогда не принимали участия в боевых действиях. Гражданские судьи не знакомы со спецификой всех обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. По информации Главного военного прокурора, на сегодняшний день военной прокуратурой расследуются тысячи уголовных производств по фактам дезертирства и уклонения от прохождения военной службы. В гражданской жизни состояние аффекта - чистая абстракция. Если обычный преступник заявит судье, что он не понимал своих действий, его и слушать никто не будет. Однако совсем другое дело военные: человек, впервые переживший обстрел с «Града», может действительно не осознавать своих действий некоторое время после этого. Как быть с этим? А приговоры выносятся, потому формально закон нарушен. 2. Второй причиной неэффективности судов общей юрисдикции при рассмотрении дел, связанных с военными, является следующая: в Украине сегодня почти война, и ни один военнослужащий с уверенностью не может знать, где он будет завтра. Таким образом, настоящей проблемой становится допрос свидетелей по делам. Судья суда общей юрисдикции не может проводить судебное разбирательство вне помещения суда - этого не позволяет ни количество дел, находящихся в его производстве, ни уровень материально-технического обеспечения. В свою очередь и военные не могут прибыть на рассмотрение дела в суд через полстраны или с передовой. Их свидетельств никто не слышит и не пытается услышать. А зачем? Формально то все в порядке, и нарушение закона есть. И снова выносятся приговоры. В отличие от судей судов общей юрисдикции, судьи ликвидированных военных судов в основном рассматривали дела в расположениях воинских частей в присутствии военнослужащих. Это гарантировало публичное, быстрое и более основательное рассмотрение дела, ведь судья мог допросить сразу всех свидетелей, не дожидаясь их прибытия из других, часто отдаленных населенных пунктов. 3. Третья причина заключается в том, что военные преступления - это в значительной степени дела, связанные с военной тайной. Документы с грифами секретности нельзя просто так принести в суд и ознакомиться с ними в своем кабинете, для этого нужно специальное помещение, которыми оборудованы суды первой инстанции. Давайте не забывать, что судья военного суда - военный. Кроме знания норм уголовного права и процесса, он знает и умеет адекватно применять дисциплинарные уставы. Он более мобилен, чем гражданский человек - при необходимости он может быть направлен в любую военную часть, и такие переезды для него не является чем-то необычным, а является частью его работы. Он приносил присягу не только как судья, но и как военнослужащий. Одним из показательных является дело генерала Назарова, которого судили за сбитый террористами самолет с десантниками, которые должны были деблокировать Луганский аэропорт. По такой логике можно судить любого командира, чье подразделение понесло потери в ходе боевых действий. Это недопустимый прецедент в стране подвергшейся военной агрессии и защищает свою свободу и независимость. И, к сожалению, без жертв войны не бывает... В этом контексте необходимо восстановить деятельность военных судов, решения которых не вызывали бы столько споров по поводу компетенции, а компетентности суда - это дело национальной безопасности.

У военнослужащих Вооруженных Сил Украины вера в справедливый суд еще есть», - написал он.

