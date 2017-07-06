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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:21 | 19.07.2017
В облсовете обсудили решение проблемы сброса высоко минерализованных шахтных вод Кривбасса

Ежегодно 14 миллионов кубических метров высоко минерализованных шахтных вод накапливается вследствие добычи железной руды в шахтах Кривбасса. Вопрос обращения с шахтными водами Кривбасса очень актуален для Днепропетровщины и соседних областей, которые используют воду Днепра. Решение этой проблемы обсудили в Днепропетровском областном совете.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Качество поверхностных и подземных вод, которые являются источником питьевого водоснабжения для городов и сел Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей значительно ухудшилась и не соответствует нормам. Одним из приоритетов работы областного совета - является решение экологических проблем.

«Мы не можем оставить без внимания проблему высокой минерализации воды, поэтому привлекли к ее решению специалистов немецкой компании GIZ, которые имеют опыт в решении подобных вопросов. Также к работе присоединились наши ученые, общественность, местные и областные власти. В такой рабочей группе и родились несколько вариантов решения, как обращаться с высоко минерализованными шахтными водами. Таким образом, объединив усилия бизнеса, местных властей и немецких экспертов мы сдвинулись этот вопрос с места », - отметил председатель областного совета Глеб Прыгунов.

Разработаны 5 возможных путей решения проблемы. На днях их обсудили на Криворожском железорудного комбинате со всеми участниками процесса: руководителями горно-обогатительных комбинатов, шахт и городскими властями Кривого Рога. Сейчас все предложения проходят согласование и вскоре должен быть предложен единственный оптимальный путь решения проблемы. Кроме того, стороны договорились о необходимости внедрения мониторинга реки Ингулец, который будет предоставлять объективную картину состояния водоема. И каждый желающий сможет он-лайн отслеживать состояние реки. Кроме того, система мониторинга позволит управлять системой разбавления и промывки русла. Работу по установке мониторинга немецкая сторона полностью берет на себя. Она будет реализована в рамках 2-й фазы реализации проекта.
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