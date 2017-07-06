Более 75 тысяч детей уже отдохнули в пришкольных лагерях

На Днепропетровщине с начала лета успели отдохнуть более 75 тысяч детей почти в 800 пришкольных лагерях области.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Отдыхали в пришкольных лагерях дети с первого по восьмой класс. Смены были по две недели. За это время дети посещала экскурсии, библиотеки, спортивные секции, участвовала в различных развивающих и праздничных мероприятиях», - отметили в департаменте образования и науки ДнепрОГА.

До конца каникул при лагерях работают языковые группы, где дети в игровой форме изучают английский, немецкий, французский и испанский. К тому же 38 учебных учреждений Днепропетровщины стали участниками американского проекта GoCamp, в рамках которого дети углубили свои знания иностранного языка с носителями.