| Общество | 17:23 | 19.07.2017 Более 75 тысяч детей уже отдохнули в пришкольных лагерях На Днепропетровщине с начала лета успели отдохнуть более 75 тысяч детей почти в 800 пришкольных лагерях области. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Отдыхали в пришкольных лагерях дети с первого по восьмой класс. Смены были по две недели. За это время дети посещала экскурсии, библиотеки, спортивные секции, участвовала в различных развивающих и праздничных мероприятиях», - отметили в департаменте образования и науки ДнепрОГА. До конца каникул при лагерях работают языковые группы, где дети в игровой форме изучают английский, немецкий, французский и испанский. К тому же 38 учебных учреждений Днепропетровщины стали участниками американского проекта GoCamp, в рамках которого дети углубили свои знания иностранного языка с носителями. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7