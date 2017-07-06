В Днепре может появиться служба курьерской доставки на электровелосипедах

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», во вторник, 18 июля, в Днепре состоялась бизнес конференция на тему «Франчайзинг - как один из действенных инструментов развития МСБ». Мероприятие организовано Центром поддержки бизнеса в г. Днепр при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

Эксперт, представитель компании DELFAST Даниил Тонкопий рассказал, что в Киеве уже 2,5 года работает франшиза курьерской доставки при помощи электровелосипедов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Мы разработали проект-франшизу DelFast. Суть проекта заключается в том, что при помощи электровелосипедов обеспечивается сервис эксрпесс-доставки заказов за один час. Уникальность этого сервиса заключается, во-первых, в том, что ни одна курьерская служба не оказывает столь быстрых услуг. Вторая составляющая – это экологичность сервиса.

Все это делает франшизу перспективной для развития в больших городах, где есть интернет-магазины и предприятия, использующие службу курьерской доставки.

Проект в Киеве уже успешно работает и, хотелось бы, чтобы данный проект заработал и в Днепре.

Стоит отметить, что недавно службы курьерской доставки открылись в Одессе, Алмате (Казахстан), и в Польше», - отметил Даниил Тонкопий.

