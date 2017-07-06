В Украине создадут институт танковых войск, – Полторак

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Министр обороны Степан Полторак заявил, что Кабинет министров Украины одобрил создание института танковых войск в Харькове. На Львовскую академию сухопутных войск это решение не повлияет, передают «Подробности».
Полторак отметил, что институт планируется создать на базе факультета военной подготовки национально-технического университета Харьковский политехнический институт.
«Это постановление никоим образом не влияет на уровень, статус, набор, финансирование академии сухопутных войск. Наоборот, мы рассматриваем вопрос об открытии лицея в Червонограде», - сказал Полторак.
По его словам, также рассматривается вопрос о создании факультета военной подготовки в Каменец-Подольском, в Национальном университете и его передаче в состав академии сухопутных войск