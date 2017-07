| Общество | 17:55 | 19.07.2017 В Украине создадут институт танковых войск, – Полторак Министр обороны Степан Полторак заявил, что Кабинет министров Украины одобрил создание института танковых войск в Харькове. На Львовскую академию сухопутных войск это решение не повлияет, передают «Подробности». Полторак отметил, что институт планируется создать на базе факультета военной подготовки национально-технического университета Харьковский политехнический институт. «Это постановление никоим образом не влияет на уровень, статус, набор, финансирование академии сухопутных войск. Наоборот, мы рассматриваем вопрос об открытии лицея в Червонограде», - сказал Полторак.

По его словам, также рассматривается вопрос о создании факультета военной подготовки в Каменец-Подольском, в Национальном университете и его передаче в состав академии сухопутных войск

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7