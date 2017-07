| Общество | 18:06 | 19.07.2017 Google запустила «умную» ленту новостей Компания Google представила персонализированную ленту новостей, которая формируется на основе интересов каждого из пользователей, передает «Корреспондент». Сообщается, что в новой ленте пользователю будут предлагаться новости, видеоролики, заметки, музыка, а также другие материалы с учетом его предыдущих поисковых запросов. Информация об интересах юзера будет интегрироваться из различных сервисов, включая YouTube, Google Calendar, Gmail и других. Пользователь также сможет подписаться на любые интересующие его материалы нажатием кнопки Follow. Таким образом, он автоматически добавит в свою ленту материалы на выбранную тему. «Эта лента отражает ваши собственные интересы, а не то, чем интересуются ваши друзья», - прокомментировал нововведение вице-президент Google по инженерным вопросам Бен Гомес.

