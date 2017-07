| Общество | 08:27 | 20.07.2017 Спасатели Днепропетровщины предупреждают о возможной опасности во время отдыха на пляже (ВИДЕО) На территории Днепропетровской области спасатели Службы спасения предупреждают граждан о безопасности во время отдыха у водоемов. Ежедневно отдыхающим рассказывают о правилах пребывания у водоемов. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. 19 июля к рейду, кроме спасателей, присоединились сотрудники патрульной полиции Днепра, национальной полиции и волонтеры отряда быстрого реагирования. Рейд был проведен на территории городского пляжа на Монастырском острове, где обычно находится большое количество отдыхающих. Общаясь с гражданами, спасатели давали советы о правильности выбора пляжа. Данный пляж является официальным - оборудован для купания и отдыха, на территории присутствуют медицинские работники и дежурит спасатель-водолаз, который может оперативно среагировать на чрезвычайные события на воде. Также неподалеку находится спасательная часть, что существенно сокращает время прибытия дежурных водолазов для проведения оперативных работ, то есть, для спасения. Так, посещая такие пляжи, можно не переживать за свою безопасность. Родителей предупредили о правилах поведения детей во время купания. Напомнили, что необходимо осуществлять постоянный контроль за малышами и учить детей элементарным правилам поведения для безопасного отдыха. После рейдовой работы волонтеры пригласили желающих для показа мастер-класса по оказанию первой медицинской помощи утопающему. Такая совместная работа со службами города приносит пользы гораздо больше, чем одиночная. Поэтому, спасатели совместно с патрульной полицией и волонтерами сотрудничают не первый раз и планируют в дальнейшем совместном взаимодействием устраивать данные рейды на территории области, в рамках акций «Безопасный отдых». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

