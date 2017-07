| Общество | 08:36 | 20.07.2017 20 июля: какие праздники отмечаются в этот день ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 20 июля в Украине и мире. В четверг, 20 июля, отмечается Международный день шахмат, который был введен Всемирной шахматной федерацией ФИДЕ в 1966 году. Сегодня также счастливый день для сладкоежек. 20 июля отмечается Международный день торта. В Колумбии отмечают День независимости. В Болгарии 20 июля - Ильин-день — традиционный народный праздник у восточных и южных славян, посвященный ветхозаветному пророку Илье. А в Кыргызстане – День Национальной гвардии. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7