20 июля: какие праздники отмечаются в этот день

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 20 июля в Украине и мире.

В четверг, 20 июля, отмечается Международный день шахмат, который был введен Всемирной шахматной федерацией ФИДЕ в 1966 году.

Сегодня также счастливый день для сладкоежек. 20 июля отмечается Международный день торта.

В Колумбии отмечают День независимости.

В Болгарии 20 июля - Ильин-день — традиционный народный праздник у восточных и южных славян, посвященный ветхозаветному пророку Илье.

А в Кыргызстане – День Национальной гвардии.