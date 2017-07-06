В Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца АТО с серьезным ранением головы

Советник Днепропетровской облгосадминситрации Татьяна Губа заявила, что 19 июля в медицинские учреждение Днепра военным вертолетом были эвакуированы военнослужащий с осколочным проникающим ранением в лобную область головы и несколько больных бойцов.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Огромное спасибо тем, кто спасал с начала получения ранения, вывозил, врачам 59-го Винницкого мобильного госпиталя, нашей эвакуационной бригаде военного госпиталя и Радию Шевченко за транспортировку из аэропорта в больницу Мечникова», - написала она.

Татьяна Губа также добавила, что вчера несколько раненых полетели спецсамолетом ВСУ на дальнейшее лечение в Львовский военный центр Западного региона.