| Общество | 08:59 | 20.07.2017 В Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца АТО с серьезным ранением головы Советник Днепропетровской облгосадминситрации Татьяна Губа заявила, что 19 июля в медицинские учреждение Днепра военным вертолетом были эвакуированы военнослужащий с осколочным проникающим ранением в лобную область головы и несколько больных бойцов. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Огромное спасибо тем, кто спасал с начала получения ранения, вывозил, врачам 59-го Винницкого мобильного госпиталя, нашей эвакуационной бригаде военного госпиталя и Радию Шевченко за транспортировку из аэропорта в больницу Мечникова», - написала она. Татьяна Губа также добавила, что вчера несколько раненых полетели спецсамолетом ВСУ на дальнейшее лечение в Львовский военный центр Западного региона.

