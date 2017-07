| Общество | 09:22 | 20.07.2017 В Кривом Роге потерялась 4-летняя девочка 19-го июля около 10 часов патрульные получили вызов с улицы Тесленко. Полицейским сообщили, что по дороге бегает малолетняя девочка без присмотра взрослых. Граждане испугались, что ребенок может попасть под колеса автомобиля и сразу позвонили на «102». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Кривого Рога. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили растерянную 4-летнюю девочку, которая искала свою маму. Инспекторы пообщались с ребенком. Девочка рассказала полицейским, что она играла на детской площадке, а потом поняла, что потерялась. Как это произошло, она объяснить не смогла. К счастью, ребенок знал свой адрес и показал патрульным дорогу домой. Инспекторы отвезли девочку по адресу проживания, где у дома находилась взволнованная мать, она искала свою пропавшую дочь. Ребенка передали матери и провели с ней профилактическую беседу, чтобы в будущем подобные случаи больше не случались. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7