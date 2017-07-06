В Кривом Роге потерялась 4-летняя девочка

19-го июля около 10 часов патрульные получили вызов с улицы Тесленко. Полицейским сообщили, что по дороге бегает малолетняя девочка без присмотра взрослых. Граждане испугались, что ребенок может попасть под колеса автомобиля и сразу позвонили на «102».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Кривого Рога.

Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили растерянную 4-летнюю девочку, которая искала свою маму. Инспекторы пообщались с ребенком. Девочка рассказала полицейским, что она играла на детской площадке, а потом поняла, что потерялась. Как это произошло, она объяснить не смогла.

К счастью, ребенок знал свой адрес и показал патрульным дорогу домой. Инспекторы отвезли девочку по адресу проживания, где у дома находилась взволнованная мать, она искала свою пропавшую дочь. Ребенка передали матери и провели с ней профилактическую беседу, чтобы в будущем подобные случаи больше не случались.