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| Общество | 09:30 | 20.07.2017
Китайские ученые рассказали, как похудеть с помощью кофе

По словам ученых, все дело в кофеине, который содержится в этом напитке. Он является мощным психостимулятором и может способствовать сбросу лишних килограммов.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на Новости ю.

Ученые проводили эксперименты на грызунах и пришли к выводу, что те грызуны, которым давали кофеин, намного быстрее теряли вес, чем контрольная группа, которая не получала кофеин.

Как передает издание Nature Communications, ученые из Поднебесной сконцентрировались на изучении нейронных путей. Именно эти пути являются важной частью биологических процессов. В том числе, нейронные пути отвечают и за чувство голода, которое может активизироваться или притупляться.

Во время приема кофеина процессы в нейронных путях меняются.

В итоге ученые пришли к выводу, что кофеин буквально подавляет аппетит. Поэтому он может использоваться как средство для похудения. Однако медики уточняют, что важно помнить о побочных эффектах, поскольку кофеин также негативно сказывается на работе сердца и сердечно-сосудистой системы. Особенно опасен кофеин в сочетании с алкоголем, поэтому ученые не советуют пить энергетики, которые содержат большую дозу кофеина и алкоголя.

Кроме того, ученые говорят, что для такого эффекта людям придется пить десятки чашек кофе в день, поэтому это невозможно. Но исследователи все-таки намерены создать на основе кофеина препараты, которые могут использоваться для сброса лишнего веса.
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