| Общество | 09:51 | 20.07.2017 Археологи нашли самый древний в мире смайлик (ФОТО) В Турции нашли старинный кувшин с изображением смайлика, передает Gazeta.ua. Находку сделали в г. Каркамыш, провинции Газиантеп. На керамике есть схематическое изображение улыбки. Кувшин нашли на территории некрополя. Его изготовили в 1700-х годах. Из кувшина пили шербет. Историки до сих пор не знают, что означал этот символ и имел ли он то же значение, что и сейчас.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7