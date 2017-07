| Общество | 10:23 | 20.07.2017 «Укрзалізниця» запустила приложение покупки билетов для iPhone,– Балчун Публичная акционерная компания «УЗ» запустила мобильное приложение для покупки билетов на поезда на базе IOS. Об этом сообщил глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун на своей странице в Facebook. «Только что запустили мобильное приложение для покупки билетов на поезда на базе IOS - очередной шаг для удобства пассажиров», - сообщил Балчун. Он также напомнил, что в начале года компания запустила приложение на базе операционной системы Аndroid и им уже воспользовались более 100 тыс. пользователей. Также глава компании выразил надежду, что приложение для IOS также будет удобным и полезным для пассажиров.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ интернет Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7