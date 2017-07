| Общество | 10:34 | 20.07.2017 В Украине появится госконцерн космических технологий Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна «Арсенал - современные космические технологии», специализирующегося на развитии военных и цивильных космических технологий и объединяющего 9 предприятий отрасли, передает «УНИАН». Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 июля. «Это постановление о создании государственного концерна «Арсенал - современные космические технологии». В него войдут 9 предприятий отрасли, а координировать его деятельность будет Государственное космическое агентство», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив. По словам министра, принятое решение позволит адаптировать украинскую космическую отрасль к рыночным условиям, сохранив при этом уровень государственной поддержки и увеличив вовлеченность сектора в цивильные и военные проекты. Кроме того, правительство приняло решение о переподчинении Павлоградского химического завода, занимающегося производством ракетного топлива, от Госкосмического агентства напрямую Кабинету министров. По словам Кубива, все принятые изменения в космической отрасли были согласованы с Советом национальной безопасности и обороны.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7