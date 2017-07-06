В Украине появится госконцерн космических технологий

Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна «Арсенал - современные космические технологии», специализирующегося на развитии военных и цивильных космических технологий и объединяющего 9 предприятий отрасли, передает «УНИАН».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 июля.

«Это постановление о создании государственного концерна «Арсенал - современные космические технологии».

В него войдут 9 предприятий отрасли, а координировать его деятельность будет Государственное космическое агентство», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По словам министра, принятое решение позволит адаптировать украинскую космическую отрасль к рыночным условиям, сохранив при этом уровень государственной поддержки и увеличив вовлеченность сектора в цивильные и военные проекты.

Кроме того, правительство приняло решение о переподчинении Павлоградского химического завода, занимающегося производством ракетного топлива, от Госкосмического агентства напрямую Кабинету министров.

По словам Кубива, все принятые изменения в космической отрасли были согласованы с Советом национальной безопасности и обороны.

