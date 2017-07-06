За полгода ЦПАУ области предоставили почти полмиллиона услуг и консультаций

С начала года 54 Центра админуслуг Днепропетровщины предоставили уже более 240 тысяч услуг и больше 250 тысяч консультаций. Об этом рассказал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Юрченко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Днепропетровщина первой в Украине выстроила структуру таких эффективно действующих центров. У нас уже работает 54 этих структуры, они не только во всех крупных городах, но и в каждом районе. Там любой желающий без мытарств по кабинетам чиновников и очередей может получить исчерпывающую информацию о той или иной админуслуге. И сразу после этого - подать необходимый пакет документов. А вскоре - получить услугу на месте или по почте на указанный адрес», - сказал Владимир Юрченко.

Сейчас ЦПАУ области оказывают более 200 услуг, отметил заместитель председателя ОГА. Среди них - регистрация недвижимости, бизнеса и общественных организаций, приватизация земли, оформление матпомощи и субсидий.