| Общество | 11:13 | 20.07.2017 За полгода ЦПАУ области предоставили почти полмиллиона услуг и консультаций (ИНТЕРВЬЮ) С начала года 54 Центра админуслуг Днепропетровщины предоставили уже более 240 тысяч услуг и больше 250 тысяч консультаций. Об этом сказал в интервью заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Юрченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Днепропетровщина первой в Украине выстроила структуру таких эффективно действующих центров. У нас уже работает 54 этих структуры, они не только во всех крупных городах, но и в каждом районе. Там любой желающий без мытарств по кабинетам чиновников и очередей может получить исчерпывающую информацию о той или иной админуслуге. И сразу после этого - подать необходимый пакет документов. А вскоре - получить услугу на месте или по почте на указанный адрес», - сказал Владимир Юрченко. Сейчас ЦПАУ области оказывают более 200 услуг, отметил заместитель председателя ОГА. Среди них - регистрация недвижимости, бизнеса и общественных организаций, приватизация земли, оформление матпомощи и субсидий.

